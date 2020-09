Carmen Consoli al servizio della Disney presta la sua voce per il brano portante del nuovo film “Mulan” (Di giovedì 3 settembre 2020) Carmen Consoli è protagonista musicale del nuovo attesissimo film Disney Mulan. L’artista interpreta la canzone originale “Coraggio, Onestà e Lealtà” (“Loyal Brave True”) nella versione italiana del film, cantata nella versione originale dalla superstar Christina Aguilera. “Coraggio, Onestà e Lealtà” è il brano portante dei titoli di coda del film che sarà disponibile su Disney+ da domani 4 settembre, giorno del compleanno della cantantessa. “‘Coraggio, Onestà e Lealtà’ è una canzone che esprime allo stesso tempo la forza e la vulnerabilità di una giovane donna ... Leggi su domanipress

YolBlog : MULAN - CARMEN CONSOLI protagonista musicale con il brano Coraggio, Onestà e Lealtà del nuovo #film su Disney+… - StraNotizie : Carmen Consoli in Mulan canta Coraggio, onestà e lealtà - DrApocalypse : #Mulan, Carmen Consoli canta 'Coraggio, Onestà e Lealtà' per l'Italia (al posto di Christina Aguilera)… - Newsic1 : Nella colonna sonora del film Disney MULAN ci sarà anche CARMEN CONSOLI #mulan #carmenconsoli - cinespression : New post: Mulan: Carmen Consoli canterà la versione italiana della soundtrack “Coraggio, Onestà e Lealtà”… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Consoli Carmen Consoli canta Coraggio, onestà e lealtà per la versione italiana di Mulan Notizie Musica Carmen Consoli protagonista musicale del nuovo film Disney "Mulan"

Carmen Consoli è protagonista musicale del nuovo attesissimo film Disney Mulan. L'artista interpreta la canzone originale “Coraggio, Onestà e Lealtà” (“Loyal Brave True”) nella versione italiana del f ...

Note di viaggio – Capitolo 2: Non vi succederà niente

In uscita il 9 ottobre 2020, Note di viaggio Capitolo 2: Non vi succederà niente è la seconda raccolta omaggio a Francesco Guccini curata da Mauro Pagani. L’annuncio arriva in diretta dal palco dei Se ...

Carmen Consoli è protagonista musicale del nuovo attesissimo film Disney Mulan. L'artista interpreta la canzone originale “Coraggio, Onestà e Lealtà” (“Loyal Brave True”) nella versione italiana del f ...In uscita il 9 ottobre 2020, Note di viaggio Capitolo 2: Non vi succederà niente è la seconda raccolta omaggio a Francesco Guccini curata da Mauro Pagani. L’annuncio arriva in diretta dal palco dei Se ...