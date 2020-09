Carceri, Garante detenuti “Ai domiciliari un solo boss al 41 bis” (Di giovedì 3 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Le decisioni dei magistrati si rispettano, anche quelle che stabiliscono che una persona debba proseguire la sua detenzione ai domiciliari”. Lo ha detto il Garante Nazionale delle Persone Detenute o Private della Libertà Mauro Palma, nel corso di una conferenza stampa online sulla situazione delle persone private della libertà nel periodo post Covid, a proposito delle polemiche legate alla notizia che 112 boss scarcerati per l’emergenza Covid sono ancora in regime di detenzione domiciliare nonostante il decreto Bonafede. “In ogni caso, di detenuti al 41 bis attualmente ancora ai domiciliari ce n’è uno solo”, ha aggiunto. Il Garante è poi tornato sulla vicenda dei 13 morti nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Carceri, Garante detenuti “Ai domiciliari un solo boss al 41 bis” - princigallomich : Carceri, Garante detenuti “Ai domiciliari un solo boss al 41 bis” - QdSit : Carceri, Garante detenuti “Ai domiciliari un solo boss al 41 bis” #qds #qdsnotizie - Notiziedi_it : Carceri, Garante detenuti “Ai domiciliari un solo boss al 41 bis” - Italpress : Carceri, Garante detenuti “Ai domiciliari un solo boss al 41 bis” -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Garante

“C’è chi vede con grande scandalo il fatto che 112 persone non siano ancora rientrate in carcere ‘nonostante’ il decreto di Bonafede. Un provvedimento che, mi viene da dire, era di iniziativa televisi ..."Possiamo dire che in qualche modo le carceri hanno tenuto in ambito emergenza coronavirus: le vittime sono state 4, i contagiati complessivamente 290. Attualmente sono positivi 11 detenuti e 7 operat ...