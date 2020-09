Cantina Italia: in calo le giacenze alla vigilia della vendemmia (Di giovedì 3 settembre 2020) Nello scorso bimestre dalle cantine nazionali sono usciti oltre 18 milioni di vino. Migliorano le performance delle Dop, oggi sotto quota 15 milioni di ettolitri in giacenza. Alle porte della tanto attesa vendemmia, le giacenze di vino presenti nelle cantine Italiane hanno segnato un deciso calo rispetto alla nostra ultima analisi, attestandosi, alla data del 31 agosto a 27,274 milioni di hl (-18,665mln hl rispetto al 1° luglio). Un dato in evidente calo rispetto al 2019, quando nello stesso periodo la giacenza complessiva era pari a 32,358 milioni di ettolitri. A dirlo, come sempre, il report ‘Cantine Italia’, che evidenzia al contempo una contrazione dei mosti e dei VNAIF – Vini Nuovi ancora in Fermentazione, ... Leggi su vinonews24

