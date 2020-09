"Campobello modello nazionale". Il candidato sindaco Ingroia farnetica: fino a dove si spinge (Di giovedì 3 settembre 2020) La notizia è di qualche ora fa: mister Rivoluzione Civile, il fu pm anti-Cav per eccellenza, il candidato premier che nel 2013 si schiantò contro un miserrimo 2% che lo tenne ben lontano dal parlamento, ci riprova. Ma non in pompa magna: Antonio Ingroia si candida a sindaco di Campobello di Mazara, provincia di Trapani, 12mila anime. Senza nulla togliere allo splendido comune, sono ben lontani i tempi in cui ambiva a Palazzo Chigi (anche se era lui l'unico a credere alla scalata). Notizia curiosa che ha destato curiosità e sfottò (contro Ingroia). Sfottò destinati a moltiplicarsi alla luce delle parole dell'ex magistrato, il quale spiega che le elezioni di Campobello di Mazara "hanno valore nazionale". Già, valore ... Leggi su liberoquotidiano

