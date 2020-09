Campania, si va verso la riapertura posticipata delle scuole: sarà il 24 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Si va verso la riapertura posticipata delle scuole in Campania. E c’è una data: il 24 settembre, dopo le elezioni. E’ quanto probabilmente deciderà oggi il governatore Vincenzo De Luca dopo il vertice che si terrà oggi pomeriggio con l’Unità di Crisi della Protezione Civile. Campania, verso la riapertura posticipata delle scuole al 24 settembre … L'articolo Campania, si va verso la riapertura posticipata delle scuole: sarà il 24 settembre Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia

Anche in Campania la riapertura delle scuole dovrebbe slittare: è molto probabile che la campanella suoni dopo la tornata elettorale, con la ripresa delle lezioni fissata – come scrive il quotidiano “ ...Una tre giorni di incontri, a partire dall'1 settembre animeranno le celebrazione per il IX centenario della morte del Beato Gerardo Sasso. A nome del governo italiano vi parteciperà il ministro della ...