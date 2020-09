Camerun, prete con la mascherina si accascia e muore durante la messa: il video drammatico sui social (Di giovedì 3 settembre 2020) Camerun, prete muore durante la messa: il video sui social In Camerun un prete è collassato e morto in una chiesa mentre recitava l’omelia della messa domenicale . Nel drammatico video condiviso sui social dall’avvocato Chidi Odinkalu, si vede l’uomo che si accascia tra le grida dei fedeli. Padre Jude, sacerdote della diocesi di Deido nella città di Douala, indossava la mascherina chirurgica prima di svenire e morire lo scorso 30 agosto. La notizia la riporta il Daily Mail. Chidi Odinkalu, ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria, ha condiviso il ... Leggi su tpi

