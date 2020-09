Calendario Italia Nations League 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Giorgio Chiellini noto calciatore Italiano, difensore della Juventus e della nazionale Italiana, delle quali è capitano: “È un piacere tornare alla selezione, ne avevo bisogno“, ha spiegato in conferenza stampa che la sua selezione con la Squadra Azzurra è stata importante dopo una stagione trascorsa fuori dal campo a causa di un infortunio al ginocchio. “Dubbi, ne avevo sì, ma il commissario tecnico mi è sempre rimasto vicino in questi mesi e non posso che essergli grato” ha detto il capitano, con le 103 presenze, in conferenza stampa a Firenze dove si sta preparando per le sue prossime partite della Nations League contro la Bosnia venerdì 4 settembre h.20:45 e l’Olanda lunedì 7 settembre h.20:45.“È un piacere tornare alla ... Leggi su sbircialanotizia

