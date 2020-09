Calciomercato Napoli: ultimatum del City per Koulibaly. Per la cessione di Milik… (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Napoli: il Manchester City ha lanciato l’ultimatum al club azzurro per Kalidou Koulibaly. Atteso Ramadani Siamo ai giorni decisivi per la cessione di Kalidou Koulibaly. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Manchester City ha posto un ultimatum: se entro il 15 settembre non avrà una risposta positiva virerà su altri obiettivi. L’offerta degli inglesi, comprensiva di bonus, sfiora i 65 milioni di euro. A De Laurentiis non bastano e c’è da pensare che l’aut aut inglese stimoli il presidente a resistere. Per questo è atteso oggi Fali Ramadani che oltre a essere l’agente del senegalese è anche intermediario, visto che il City preferisce non ... Leggi su calcionews24

Il Mattino: "Salernitana, c'è il sì di Tutino: arriva in prestito dal Napoli. E può tornare Kiyine"

