Calciomercato – Il Bologna sogna in grande, colpi per Verona e Cagliari. Nome nuovo in attacco per la Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato – Si è aperta da pochi giorni la sessione estiva di Calciomercato. Tanti i colpi già messi a segno, con le società che si sono mosse in anticipo. Ma moltissime sono le trattative in piedi e in attesa di essere definite. Le ultime notizie da Serie A, Serie B ed estero. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori pronti a cambiare maglia. ATALANTA – Perso Perin (destinato al Genoa), gli orobici cercano un nuovo profilo per la porta. Il Nome nuovo è quello di Meret. Prosegue la trattativa con la Juve per Romero. Bologna – Ritorno di fiamma dei felsinei per El Shaarawy. L’operazione resta piuttosto difficile per via dell’ingaggio del Faraone, che in Cina guadagna 14 milioni all’anno, ma la ... Leggi su calcioweb.eu

