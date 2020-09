Calciomercato Atalanta: Mediero ha firmato, arriva dal Barcellona (Di giovedì 3 settembre 2020) Colpo in prospettiva dell’Atalanta che si è assicurata Anwar Mediero, esterno classe 2002 del Barcellona U18 L’Atalanta ha chiuso per un colpo in prospettiva. Dal Barcellona U18, infatti, è arrivato Anwar Mediero esterno classe 2002. A Bergamo troverà un ambiente ideale per crescere e affermarsi. A curare la trattativa sono curiosamente stati gli stessi agenti che portarono in Italia, proprio dai blaugrana, profili del calibro di Keita Balde e Mauro Icardi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

