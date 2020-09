Bundesliga, la DFL conferma i cinque cambi per il 2020/21 (Di giovedì 3 settembre 2020) Bundesliga cinque sostituzioni 2020 2021 – La Bundesliga è pronta a ripartire nel terzo weekend di settembre, sempre rispettando le normative anti-Covid. I club del massimo campionato tedesco e della serie cadetta hanno approvato i protocolli per la stagione 2020/21 in un’assemblea generale straordinaria del DFL. I club di Bundesliga e 2. Bundesliga hanno deciso … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

