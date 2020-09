Bundesliga, avanti con le cinque sostituzioni: i dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) La Bundesliga ha deciso di adottare le cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021: presenti altre due novità La Bundesliga ha deciso di continuare ad utilizzare le cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021. In una riunione straordinaria i club di Bundes e Bundesliga2 hanno discusso le condizioni generali per la prossima stagione, nella quale sono state confermate le cinque sostituzioni. Come nella passata stagione, ci saranno tre finestre per effettuare i cambi più quella dell’intervallo, che non viene conteggiata. Altre due novità per la prossima stagione: ci sarà ancora la possibilità di giocare una partita in un altro stadio con breve preavviso per motivi organizzativi e/o ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga avanti Bundesliga, si va avanti con le cinque sostituzioni GianlucaDiMarzio.com Bundesliga, per la prima di campionato Lipsia con 8500 tifosi allo stadio

La Bundesliga apre al pubblico. E il Lipsia, alla prima giornata di campionato, potrà contare sull’apporto dei propri tifosi. Lo scrive la Bild, in Germania, spiegando che la società ha avuto l’ok da ...

Calciomercato Roma, accelerata per la cessione di Schick

Uno dei nodi del calciomercato Roma è la cessione di Schick. Tornato da poco dal prestito al Lipsia, si cerca una nuova destinazione. L’attaccante della Repubblica Ceca in Germania ha vissuto sicurame ...

