Brutto incidente a Roma, prima si scontrano tra loro, poi fanno strike di auto in sosta: 2 feriti (Di giovedì 3 settembre 2020) Questa mattina alle 11:45 le pattuglie del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per un incidente avvenuto in via Adeodato Matricardi, all’altezza di via Pietro Frattini. A scontrarsi in un primo momento una Volvo XC e un Ford Transit. Poi sono state colpite due auto in sosta, una Fiat Panda e una Fiat 500. Due le persone ferite: un uomo di 61 anni trasportato al San Giovanni in codice rosso e un uomo di 37 anni in codice rosso per dinamica al San Camillo. La strada è stata chiusa per rimuovere il Ford Transit che si è rovesciato su un fianco a seguito dell’urto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

È doveroso fare gli auguri a Silvio Berlusconi: alla sua età, 83 anni, il Covid può essere un brutto incidente anche se asintomatico e ottimamente curato nell’isolamento di Villa San Martino. Il Caval ...

Paura sulla statale 126: scontro tra auto e fuoristrada, un ferito

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla strada statale 126 in territorio del comune di San Giovanni Suergiu, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro. Uno dei du ...

