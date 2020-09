**Brevetti: Sala, 'ci tengo molto, non ha senso candidatura condivisa Milano-Torino'** (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Per il Tribunale dei Brevetti non hanno senso candidature condivise, e nel caso di Milano e Torino insieme. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. "Non avrebbe senso, da quello che abbiamo capito, una candidatura condivisa. Il fatto è che c'è un sede che deve essere una sede, sono uffici fondamentalmente. Anche dal punto di vista del funzionamento sarebbe un compromesso che non piacerebbe. Se vogliamo perdere, proviamolo". Sulla sede, bisogna decidere al più presto, visto che il 10 settembre deve essere presentata la candidatura. "Sono tempi brevi per la candidatura e ... Leggi su iltempo

GrimoldiPaolo : Tribunale europeo #brevetti, il #governo resta in letargo! Mancano pochi giorni alla scadenza candidatura...da… - TV7Benevento : **Brevetti: Sala, 'ci tengo molto, non ha senso candidatura condivisa Milano-Torino'**... - Notiziedi_it : Sala: «Qui il Tribunale dei brevetti, ma dalla Lega soltanto polemiche» - RenataRighettiP : RT @BugnionSpa: Milano, il sindaco Beppe Sala rilancia sulla sede europea del Tribunale dei brevetti - Notiziedi_it : Sala: «Qui il Tribunale dei brevetti, ma dalla Lega soltanto polemiche» -

Ultime Notizie dalla rete : **Brevetti Sala **Brevetti: Sala, 'ci tengo molto, non ha senso candidatura condivisa Milano-Torino'** Metro Tribunale dei brevetti, Versaci attacca Marsiaj: «Dovrebbe tifare Torino»

L’attacco arriva da uno dei più ascoltati esponenti del Movimento 5 Stelle torinese, il consigliere e già numero uno del Consiglio comunale, Fabio Versaci: «Il presidente dell’Unione industriale dovre ...

Gli industriali di Torino tifano Milano

Appendino resta sola a battersi per la sua città nella sfida per il Tribunale unico dei brevetti. E polemizza (per interposta persona) con Marsiaj che invece lavora "per il bene del Paese" e gioca di ...

L’attacco arriva da uno dei più ascoltati esponenti del Movimento 5 Stelle torinese, il consigliere e già numero uno del Consiglio comunale, Fabio Versaci: «Il presidente dell’Unione industriale dovre ...Appendino resta sola a battersi per la sua città nella sfida per il Tribunale unico dei brevetti. E polemizza (per interposta persona) con Marsiaj che invece lavora "per il bene del Paese" e gioca di ...