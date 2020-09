Brevetti: Fontana, 'Milano ha requisiti per esserne sede naturale' (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - "La naturale sede del Tribunale dei Brevetti dopo Londra è Milano, lo affermo senza il rischio di essere smentito. Milano è innovazione, tradizione giuridica, una visione della società che guarda al futuro e ha tutti i requisiti per vedersi assegnare la sede del Tribunale europeo dei Brevetti". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Da settimane ho sollecitato il governo al fine di presentare la candidatura di Milano e lunedì prossimo, insieme agli altri soggetti istituzionali coinvolti, si terrà una conferenza stampa. Noi siamo pronti", conclude. Leggi su liberoquotidiano

Linkiesta : Dopo l’Agenzia europea del farmaco (Ema), Milano rischia di perdere anche la gara per ospitare il Tribunale unifica… - TV7Benevento : Brevetti: Fontana, 'Milano ha requisiti per esserne sede naturale'... - Yogaolic : #Milano Tribunale europeo dei brevetti, il Governo ammette: 'C’è anche Torino' - gc_cerasoli : RT @S_Galimberti: #Milano vuole candidarsi per ospitare il Tribunale europeo dei brevetti, ma il governo tentenna. - LizNeuhoff : RT @dariodivico: Milano vuole candidarsi per ospitare il Tribunale europeo dei brevetti, ma il governo tentenna - -

Ultime Notizie dalla rete : Brevetti Fontana Brevetti: Fontana, 'Milano ha requisiti per esserne sede naturale' OlbiaNotizie Brevetti: Giudici (Lega), 'governo assente, rilanciare candidatura Milano'

Milano, 1 set. (Adnkronos) – "Purtroppo il caos rappresenta il modus operandi consolidato di questo Governo che, anche sulla partita importantissima del Tribunale unificato dei brevetti, si sta dimost ...

Capitale umano e aziende, al Festival Vicenza Città Impresa le ricette per ripartire nel post-Covid

Come ripartire nonostante il Covid-19, su quali elementi puntare per sostenere le aziende e farle espandere in un’economia che uscirà profondamente modificata dalla pandemia. È un festival orientato a ...

Milano, 1 set. (Adnkronos) – "Purtroppo il caos rappresenta il modus operandi consolidato di questo Governo che, anche sulla partita importantissima del Tribunale unificato dei brevetti, si sta dimost ...Come ripartire nonostante il Covid-19, su quali elementi puntare per sostenere le aziende e farle espandere in un’economia che uscirà profondamente modificata dalla pandemia. È un festival orientato a ...