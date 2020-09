Brevetti: Buffagni, ‘oggi vince l’Italia e il buon senso’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Oggi vince l’Italia e il buon senso. Milano e Torino sono due città straordinarie che il governo ha deciso di valorizzare puntando sui loro punti di forza. Milano si candida per il Tribunale Unico dei Brevetti e Torino accoglierà il Centro Nazionale di Intelligenza artificiale. Felice di aver contributo a questo risultato per l’Italia”. Lo dichiara, in un tweet, il viceministro al Mise Stefano Buffagni.L'articolo Brevetti: Buffagni, ‘oggi vince l’Italia e il buon senso’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

L’attacco arriva da uno dei più ascoltati esponenti del Movimento 5 Stelle torinese, il consigliere e già numero uno del Consiglio comunale, Fabio Versaci: «Il presidente dell’Unione industriale dovre ...

«Fare squadra». Puntare insieme al «bene del Paese». Perché «serve una visione di lungo periodo». E poi «dialogo con gli stakeholder del territorio» per cogliere al meglio «le opportunità». Nel derby ...

