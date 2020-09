Brasile, uccide l’amica incinta per sottrarle il figlio (Di giovedì 3 settembre 2020) Orrore in Brasile dove una donna ha ucciso l’amica incinta per potergli sottrarle il figlio dal grembo con la complicità del compagno. Davvero inquietante l’omicidio che si è consumato in Brasile dove una donna ha ucciso l’amica incinta per poi sottrarle in figlio dal grembo in modo spaventoso. Il desiderio di maternità a volte davvero … L'articolo Brasile, uccide l’amica incinta per sottrarle il figlio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

