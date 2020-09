Brasile, uccide l’amica incinta durante il baby shower e le strappa il feto dal grembo (Di giovedì 3 settembre 2020) uccide l’amica durante il party per la nascita e le strappa il feto dal grembo Una vicenda inquietante quella avvenuta a Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, dove una ragazza di 24 anni incinta è stata invitata a un baby shower (festa per la futura nascita di un bambino, ndr) che credeva organizzato in suo onore ma che in realtà si è rivelato una trappola per ucciderla. Il cadavere di Flavia Godinho Mafra è stata ritrovato alle 9 del mattino del 28 agosto dalla madre della vittima e dal marito in un deposito di ceramiche abbandonato nel quartiere di Galera, il suo ventre era aperto con un taglio netto e il feto strappato dal ... Leggi su tpi

