Brasile, donna incinta muore di coronavirus: contagiata a un party a sorpresa per il suo bambino (Di giovedì 3 settembre 2020) Un'insegnante di 31 anni incinta, Camila Graciano , è morta di coronavirus dopo essere stata contagiata a un baby shower organizzato a sorpresa dalle colleghe. E' accaduto ad Anápolis, in Brasile . I ... Leggi su tgcom24.mediaset

Un’insegnante di 31 anni incinta, Camila Graciano, è morta di coronavirus dopo essere stata contagiata a un baby shower organizzato a sorpresa dalle colleghe. E' accaduto ad Anápolis, in Brasile. I me ...E' accaduto ad Anápolis, in Brasile. I medici sono riusciti a salvare la neonata ... pressione sanguigna stanno migliorando'", ha raccontato ai media il fratello della donna, Daniel Helio Ambrosio. "L ...