Boss scarcerati: opposizioni di nuovo all'attacco, Bonafede si dimetta (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Non solo le polemiche che investono la Scuola con la riapertura alle porte. Sul governo, nella fase tre della gestione del coronavirus, si scatena la bufera sui Boss usciti dalle carceri durante la pandemia e non ancora rientrati negli istituti di pena. A sparare ad alzo zero contro il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per chiederne le dimissioni, è l'opposizione. E questo, nonostante i decreti con il quale il Guardasigilli ha dato lo stop alla circolare del Dap che, ad inizio pandemia, aveva previsto la possibilità dei domiciliari. Su 223 esponenti della malavita, 112 si trovano ancora a casa: è la notizia che ha scatenato le reazioni . Meloni ironizza: "Sommo scarceratore" "È scandaloso che 112 mafiosi e narcotrafficanti scarcerati durante il lockdown ... Leggi su agi

