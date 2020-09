Boss mafiosi ai domiciliari per il Coronavirus: ce ne sono ancora 112 fuori dal carcere, la metà (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre) sono 112 i detenuti mafiosi che sono ancora ai domiciliari. Nel pieno dell’emergenza da Coronavirus, avevano ottenuto lo scarceramento temporaneo per i rischi per la salute collegati alla diffusione della Covid-19. Dopo l’intervento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, arrivato a seguito di polemiche politiche e civili, ne sono tornati in carcere 111 su 223. Inizialmente il totale comunicato era stato di 489, ma dalle ultime rassegne è emerso che i restanti 275 erano stati fatti uscire per ragioni diverse, come «benefici previsti dalla legge, fisiologiche cause processuali e motivazioni sanitarie pregresse». Tra chi è in attesa di rientrare ... Leggi su open.online

