Boss in Incognito si sposta al martedì per l’esordio (Di giovedì 3 settembre 2020) Max Giusti Rai 2 ‘riscrive’ il calendario della prima serata, almeno in questi primi giorni di settembre, che segnano l’inizio ufficiale della stagione TV 2020/2021. A cominciare da Boss in Incognito, che torna dopo oltre due anni sulla rete diretta oggi da Ludovico Di Meo, con Max Giusti alla conduzione. La sesta edizione del docureality debutterà martedì 8 settembre (e non il 7, come inizialmente previsto, contro la partita della Nazionale), ma dalla settimana successiva tornerà alla collocazione del lunedì (seconda puntata il 14 contro la prima di GF Vip). E’ così confermato da martedì 15 Enrico Brignano con lo spettacolo Un’Ora Sola Vi Vorrei. Slitta, dunque, lo speciale dedicato a Lucio Battisti, previsto martedì 8; Io Tu Noi… Lucio, un viaggio nella musica del ... Leggi su davidemaggio

Max Giusti torna con “Boss in incognito”

Due ore di trucco. Parrucca, baffi e pizzetto posticci, protesi al naso, denti e labbro inferiore finti, inflessione dialettale che cambia a seconda delle situazioni e... Max Giusti è pronto a entrare ...

