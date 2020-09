Boom di contagi nel Vesuviano, il sindaco: “Valutiamo misure restrittive” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “I casi aumentano ancora a Somma Vesuviana. Ad oggi i positivi sono 24 e le persone in isolamento 41, mentre fino alla giornata di ieri avevamo 17 positivi. Stiamo valutando eventuali misure più severe in città. Intanto ricordo che comunque dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza o in slarghi. L’invito è quello di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e dunque: mascherine sempre obbligatorie negli ambienti chiusi, per tutti”. “All’aperto bisogna ugualmente indossare la mascherina quando ci si passeggia in piazza o in slarghi e comunque in zone dove non è garantito il distanziamento, igienizzare spesso le mani. Non possiamo parlare in modo ravvicinato senza ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : ???? CLANDESTINI, BOOM DI CONTAGI NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI AMANTEA ???? - LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - infoitsalute : Ultim'Ora COVID, Boom di casi in Provincia di Taranto: oggi 24 contagi. 80 in tutta la Puglia - Notiziedi_it : Covid in Campania, nuovo boom di contagi: 193 positivi in 24 ore, uno su tre di rientro dalle vacanze -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi Coronavirus, 26 milioni di casi e 860 mila decessi. Boom di infezioni in Brasile La Stampa Mercogliano, boom di contagi: 7 infetti dopo una vacanza

Il Coronavirus torna a far paura. Galeotta l'estate ed un rilassamento che, alla luce dei numeri che stanno emergendo, si è rivelato essere eccessivo e deleterio. Sette positivi, tra cui quattro giova ...

Covid in Campania, boom di contagi: 193 positivi. Aumentano i casi nel Vesuviano

Altri 193 contagiati in Campania, 76 in più di ieri ma con 1.030 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 6.164 test, d ...

Il Coronavirus torna a far paura. Galeotta l'estate ed un rilassamento che, alla luce dei numeri che stanno emergendo, si è rivelato essere eccessivo e deleterio. Sette positivi, tra cui quattro giova ...Altri 193 contagiati in Campania, 76 in più di ieri ma con 1.030 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 6.164 test, d ...