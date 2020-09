Bonus Sport 600 euro, in arrivo piattaforma per i nuovi richiedenti (Di giovedì 3 settembre 2020) Dalla prossima settimana sul sito di Sport e Salute sarà disponibile una piattaforma per richiedere il Bonus Sport per il mese di giugno Fonte PixabayLa notizia è ormai ufficiale da tempo. Il decreto del 14 agosto 2020, nella fattispecie l’articolo 12 prevede l’estensione del Bonus Sport e salute di 600 euro anche per il mese di giugno. Ed erogare il sussidio è la società Sport e Salute s.p.a a coloro che lavorano presso federazioni Sportive nazionali che a causa della pandemia globale hanno ridotto o addirittura cessato la loro attività lavorativa. È bene tenere a mente che si tratta di un Bonus non cumulabile e quindi incompatibile con il reddito ... Leggi su chenews

Rugby, Pro 14: Vanno in scena le semifinali e l'Irlanda vuole l'all in

Si avvia verso la conclusione l’assurda stagione del Guinness Pro 14 e dopo i due turni conclusivi della fase a gironi domani e sabato vanno in scena le semifinali del torneo celtico di rugby. A gioca ...

Lazio, tra Lotito e Inzaghi la partita è apertissima

Tresette, anzi briscola. In arrivo Muriqi e Fares, dopo Reina: «Ce l’abbiamo fatta a vincere ‘sta partita e forse anche a prendere questi due giocatori stavolta», la battuta maliziosa d’Inzaghi a Loti ...

