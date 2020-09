Bonus facciate anche per i balconi, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 3 settembre 2020) I balconi possono usufruire del Bonus facciate per tutti gli interventi realizzati sugli elementi costitutivi. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 289/2020, facendo maggiore chiarezza sul caso in cui i gli interventi riguardino i parapetti e il piano di calpestio. Bonus facciate ad ampio raggio Il Bonus facciate prevede un maxi sconto fiscale del 90% dei costi sostenuti nel 2020 per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza un limite massimo di spesa. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, comprende anche i lavori sui balconi per interventi di consolidamento, ripristino o rinnovo ... Leggi su quifinanza

