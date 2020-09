Bonus bici, a novembre il rimborso: il perché del rinvio (Di giovedì 3 settembre 2020) Il rimborso del Bonus bici slitta a novembre, tre mesi oltre il periodo d’avvio inizialmente previsto ad agosto. Il motivo? “Rallentamenti burocratici”. Così chi ha acquistato una bici o un monopattino non può ancora usufruire dell’incentivo che tanto aveva entusiasmato i cittadini. Bisognerà attendere novembre, quando il portale dove richiedere il Bonus verrà avviato. In questi mesi l’emergenza sanitaria ha alimentato le vendite di mezzi che rinforzano la mobilità sostenibile. L’affollamento sui mezzi pubblichi è da evitare, come è stato spiegato più volte, per questo la bicicletta diventa un valido sostituto per gli spostamenti in città. Il ... Leggi su italiasera

matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - sole24ore : Bonus bici, nuovo rinvio: i rimborsi slittano a inizio novembre - francis_rojo_ : Il bonus va destinato per nuove infrastrutture, la bici ce la compriamo da soli! - ilCiclotrone : @manumas78 Ma soprattutto, perché il bonus auto viene erogato dal @MISE_GOV e il #bonusbici è invece gestito dal… -