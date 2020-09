Bond oggi: tre buoni rendimenti green nel giorno del Bund green (Di giovedì 3 settembre 2020) Con un 'year today return' dell'indice dell'8,5% è chiaro che il mercato ha fatto incetta di emissioni green o 'sustainable', sull'onda dell'opinione generalizzata che è un comparto destinato a ... Leggi su traderlink

36OMike : RT @RaphaelRaduzzi: Il #mes oggi si è finanziato emettendo 3 mld di bond a 5 anni in dollari ad un rendimento maggiore dei nostri btp. Ric… - marcomorini72 : RT @RaphaelRaduzzi: Il #mes oggi si è finanziato emettendo 3 mld di bond a 5 anni in dollari ad un rendimento maggiore dei nostri btp. Ric… - mauromagistri : RT @RaphaelRaduzzi: Il #mes oggi si è finanziato emettendo 3 mld di bond a 5 anni in dollari ad un rendimento maggiore dei nostri btp. Ric… - mike9938 : RT @RaphaelRaduzzi: Il #mes oggi si è finanziato emettendo 3 mld di bond a 5 anni in dollari ad un rendimento maggiore dei nostri btp. Ric… - Nath67Lic : RT @RaphaelRaduzzi: Il #mes oggi si è finanziato emettendo 3 mld di bond a 5 anni in dollari ad un rendimento maggiore dei nostri btp. Ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Bond oggi Bond oggi: tre buoni rendimenti green nel giorno del Bund green Trend-online.com Green bond, debutto col botto in Germania. Attesa per l’Italia

Berlino ha collocato sul mercato 6,5 miliardi di bond verdi, richieste superiori a 30 miliardi – Atteso in autunno il primo Btp verde, ma prima dell’Italia tocca al Lussemburgo In attesa di novità dal ...

Possibile un notevole flusso di denaro su questo bond nei prossimi mesi

Se si è alla ricerca di obbligazioni che diano sprint ad un portafoglio di bond con rendimenti asfittici, questo titolo potrebbe fare al caso. L’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa ha fatto l’analisi d ...

Berlino ha collocato sul mercato 6,5 miliardi di bond verdi, richieste superiori a 30 miliardi – Atteso in autunno il primo Btp verde, ma prima dell’Italia tocca al Lussemburgo In attesa di novità dal ...Se si è alla ricerca di obbligazioni che diano sprint ad un portafoglio di bond con rendimenti asfittici, questo titolo potrebbe fare al caso. L’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa ha fatto l’analisi d ...