Bologna, minorenni adescate da politici e imprenditori: “Prostituzione in cambio di cocaina” (Di giovedì 3 settembre 2020) Bologna è sconvolta dallo scandalo che ha coinvolto diverse figure di spicco del mondo politico e imprenditoriale della città in un giro di prostituzione minorile e traffico di stupefacenti. Tra questi spicca il nome del leghista Luca Cavazza, che sarebbe stato il procacciatore delle baby prostitute. L’uomo è stato candidato del Caroccio per le elezioni regionali con Lucia Borgonzoni, anche se la Lega nega che il 27enne sia iscritto al partito. Secondo il gip, sarebbe lui ad aver orchestrato il reclutamento di ragazzine per prestazioni sessuali in cambio di cocaina, durante orge e festini organizzati in quella che è ora nota come “Villa Inferno“. Cavazza, pesanti accuse per il politico È agli arresti domiciliari Luca Cavazza, agente immobiliare 27enne candidato con la Lega ... Leggi su thesocialpost

AlessiaMorani : Tra gli arrestati a Bologna per festini con droga e minorenni c’è anche un candidato della #Lega di #Salvini alle s… - AlessiaMorani : La #Lega di Salvini sta manifestando davanti a Palazzo Chigi per coprire la notizia del suo candidato alle regional… - Tg3web : Festini a base di sesso e droga con ragazze minorenni a Bologna. Finisce ai domiciliari anche Luca Cavazza, ex cand… - angzarre : RT @vignettisti: #TUTTI_a_PROCESSO_REOconFESSI Nuovo scandalo scoperto dalle forze di polizia a Bologna su festini a base di spaccio e mi… - Agricolturabio1 : RT @giuseppetp55: Giustamente per i”fattacci”di #Bologna trattandosi di leghisti,la colpa non è degli”orchi”,dei”lupi mannari”che circolano… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna minorenni Festini con coca e minorenni, gli incontri ripresi col telefonino La Repubblica Quei festini a “Villa inferno” con coca e minorenni

I protagonisti la chiamavano “Villa inferno”. La residenza di un imprenditore di Pianoro dove avvenivano i festini a base di sesso e droga. Il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna ...

Villa Inferno a Bologna, si aggiunge l’accusa di diffusone di materiale pedo-pornografico

Diffusione di materiale pedo-pornografico: questa la nuova accusa che grava sulle persone coinvolte nella vicenda dei festini con coca e minorenni indotte alla prostituzione. Gli incontri, come emerge ...

I protagonisti la chiamavano “Villa inferno”. La residenza di un imprenditore di Pianoro dove avvenivano i festini a base di sesso e droga. Il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna ...Diffusione di materiale pedo-pornografico: questa la nuova accusa che grava sulle persone coinvolte nella vicenda dei festini con coca e minorenni indotte alla prostituzione. Gli incontri, come emerge ...