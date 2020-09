Bologna, i festini con coca e minorenni venivano ripresi con il cellulare. Ma il leghista Cavazza respinge le accuse (Di giovedì 3 settembre 2020) festini con cocaina e minorenni ripresi con il cellulare: il leghista Cavazza nega tutto Arrivano ulteriori novità dalle indagini dei carabinieri sul presunto giro di festini a base di cocaina e minorenni scoperto a Pianoro (Bologna) e per cui cinque persone, tra cui il politico leghista Luca Cavazza, sono finite agli arresti domiciliari, mentre un complice è adesso in carcere. Una 17enne ieri ha denunciato che l’esponente della Lega l’ha invitata personalmente nella cosiddetta “Villa inferno”, un residence fuori città, per prestazioni sessuali in cambio di droga. Ma dalle dichiarazioni della stessa ragazza pare che i ... Leggi su tpi

