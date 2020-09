Bollettino Coronavirus del 3 Settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 3 Settembre è +0,51% (ieri +0,49%) con 272.912 contagiati totali, 208.490 dimissioni/guarigioni (+289) e 35.507 deceduti (+10); 28.915 infezioni in corso (+1.098). Elaborati 97.790 tamponi (ieri 102.959) con 1.397 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,42% (ieri 1,28%); attualmente ricoverati con sintomi 1.505 (+68); terapie intensive: +11 (120).Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 228; Campania 193; Lazio 154; Emilia Romagna 118; Veneto 115; Toscana 113; Provincia autonoma di Trento 91; Puglia 78; Piemonte 75; Sicilia 54; Sardegna 39. In Lombardia curva +0,22% (ieri +0,23%) con 14.077 tamponi (ieri 17.082) e 228 positivi; rapporto positivi /tamponi 1,61% (ieri 1,38%); 100.782 contagiati totali; ricoverati +5 (225); terapie intensive +5 (27); 1 decesso.Qualche breve informazione sugli operatori sanitari: da inizio ... Leggi su sbircialanotizia

