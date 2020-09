Black Panther 2: Chadwick Boseman era determinato a girare il film nonostante la malattia (Di giovedì 3 settembre 2020) Chadwick Boseman era convinto che sarebbe riuscito a girare Black Panther 2 nonostante la malattia che combatteva, malattia di cui Disney e Marvel erano all'oscuro. nonostante la malattia che combatteva da quattro anni, Chadwick Boseman era convinto che sarebbe riuscito a girare Black Panther 2 tanto da tacere a Marvel e Disney la sua condizione. Con l'uscita prevista per il 6 maggio 2022, Black Panther 2 sarebbe dovuto entrare in produzione a marzo 2021. Secondo The Hollywood Reporter, fino a una settimana prima della morte Chadwick Boseman era convinto di poter ... Leggi su movieplayer

