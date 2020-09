Biodigestore, la replica grillina a De Luca: “Contrario a parole, contano i fatti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTour sannita per il grillino Giuseppe L’Abbate, sottosegretario alle Politiche Agricole del governo Conte. Nel capoluogo, l’esponente del Movimento Cinque Stelle si è recato presso la sede del pastificio Rummo, nella zona Asi di Ponte Valentino. Attenzione centrata, qui, sull’accordo di filiera tra l’azienda beneventana e la Coldiretti per realizzare una pasta 100% da grano italiano. “E’ una pratica in cui crediamo e che sosteniamo. Sui contratti di filiera, dal 2017 a oggi sono stati investiti circa 40milioni di euro. E’ una iniziativa che sta raccogliendo successo e su cui dunque continueremo a puntare“- ha spiegato L’Abbate. Quanto alle questioni politiche, a partire da quelle di più stretta attualità per il territorio sannita, il sottosegretario si è defilato per lasciare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore replica Biodigestore, Reale replica a Parisi: "Vorrebbe fare la morale ma non è per lui" anteprima24.it Biodigestore, Reale a Parisi: ‘Spieghi perché se è tutto ok, Rummo minaccia di andare via’

“Parisi vorrebbe fare la morale: non è per lui. Gli basta un apostrofo però e può fare ciò che gli è più congeniale: l’amorale. Mi dà dell’assessore scarso, passi, ma rivendico quanto fatto all’Urbani ...

"Il rischio zero non esiste, lo dice Recos"

Sarzana - Val di Magra - "Vogliamo evitare le polemiche elettorali. Però non possiamo accettare che si ignorino dichiarazioni e, soprattutto, documenti di Recos già noti". E' quanto scrivono nella rep ...

“Parisi vorrebbe fare la morale: non è per lui. Gli basta un apostrofo però e può fare ciò che gli è più congeniale: l’amorale. Mi dà dell’assessore scarso, passi, ma rivendico quanto fatto all’Urbani ...Sarzana - Val di Magra - "Vogliamo evitare le polemiche elettorali. Però non possiamo accettare che si ignorino dichiarazioni e, soprattutto, documenti di Recos già noti". E' quanto scrivono nella rep ...