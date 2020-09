Bimbo muore dopo il parto a Galatina: indaga la Procura (Di giovedì 3 settembre 2020) Galatina La nascita di un figlio, l'evento più gioioso per una coppia si è trasformato in un dramma. A distanza di pochi minuti dal primo vagito, infatti, il piccolo angelo è volato in cielo. E adesso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Bimbo muore dopo il parto a Galatina (Le): indaga la Procura - sulsitodisimone : RT @RSInews: Incidente, muore bimbo di tre anni - RSInews : Incidente, muore bimbo di tre anni - teletext_ch_it : Incidente, muore bimbo di tre anni - lpacchin : NEWS #ticino Schianto con il monopattino, muore un bimbo di tre anni -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo muore Bimbo muore dopo il parto a Galatina: indaga la Procura La Gazzetta del Mezzogiorno Bimbo muore dopo il parto a Galatina: indaga la Procura

GALATINA La nascita di un figlio, l’evento più gioioso per una coppia si è trasformato in un dramma. A distanza di pochi minuti dal primo vagito, infatti, il piccolo angelo è volato in cielo. E adesso ...

Citrobacter, come si manifesta il batterio che uccide un bimbo su tre

Leonardo è morto a fine 2018, Nina nel novembre 2019, Tommaso a marzo del 2020 e, infine, Alice il 16 agosto di quest'anno. I quattro neonati sono stati uccisi da un batterio killer, il Citrobacter. I ...

GALATINA La nascita di un figlio, l’evento più gioioso per una coppia si è trasformato in un dramma. A distanza di pochi minuti dal primo vagito, infatti, il piccolo angelo è volato in cielo. E adesso ...Leonardo è morto a fine 2018, Nina nel novembre 2019, Tommaso a marzo del 2020 e, infine, Alice il 16 agosto di quest'anno. I quattro neonati sono stati uccisi da un batterio killer, il Citrobacter. I ...