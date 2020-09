Bikini infuocato nella piscina di Al Bano, ecco come si rilassa la Lecciso (Di giovedì 3 settembre 2020) Settembre è iniziato ma Loredana Lecciso ha ancora voglia d'estate. nella tenuta di Al Bano si rilassa in piscina, ma non dimentica i follower. Su Instagram condivide uno scatto con addosso un Bikini ... Leggi su tgcom24.mediaset

