Bielorussia, il premier Mishustin atteso a Minsk per incontrare Lukashenko (Di giovedì 3 settembre 2020) Il premier russo Mishustin sbarcherà nelle prossime ore a Minsk per incontrare Lukashenko. Una riunione fondamentale al vertice con Putin che si terrà tra due settimane. Mikhail Mishustin, premier della Russia, si recherà nella giornata di oggi a Minsk. L’incontro nella capitale bielorussa avrà lo scopo di preparare il terreno per il vertice tra Putin … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Mentre la comunità internazionale alza la voce contro la Russia per l'avvelenamento dell'oppositore, dall'Italia è arrivato solo uno scarno comunicato, peraltro in ritardo. Siamo il paese dei Savoini ...

Il premier russo Mikhail Mishustin è atteso oggi a Minsk, capitale della Bielorussia in cui da settimane decine di migliaia di persone scendono in piazza contro il capo di Stato Aleksandr Lukashenko e ...

