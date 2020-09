Biden incontra la famiglia e parla al telefono con Jacob Blake (Di giovedì 3 settembre 2020) Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden ha avuto un incontro di 90 minuti con la famiglia Blake, a cui ha partecipato telefonicamente dal suo letto di ospedale anche Jacob Blake, il 29enne ... Leggi su globalist

Il candidato Dem alla presidenza Usa, Joe Biden e la moglie, Jill Biden, hanno incontrato per circa un'ora la famiglia di Jacob Blake, l'afroamericano rimasto paralizzato dalla cintola in giù per gli ..."Il presidente legittima l'odio e il razzismo nel nostro paese": lo ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden nel suo incontro con la comunità locale di Kenosha, dove un poliziotto ...