Biden incontra la famiglia e parla al telefono con Jacob Blake (Di giovedì 3 settembre 2020) Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden ha avuto un incontro di 90 minuti con la famiglia Blake, a cui ha partecipato telefonicamente dal suo letto di ospedale anche Jacob Blake, il 29enne ... Leggi su globalist

E’ indiscutibile che la tensione che oggi attraversa gli Stati Uniti sia abbastanza fuori dall’ordinario. Molte le cause, dalla pandemia che non sembra dare tregua con una media di 50000 casi al giorn ...Nella morsa del virus, tra i negazionisti che oggi scendono in piazza per inscenare una quantomai inopportuna manifestazione contro l'uso delle mascherine, l'ex premier Silvio Berlusconi che finisce r ...