"Berlusconi positivo e asintomatico?". L'immunologa sgancia la bomba in tv: la verità sul contagio da coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi positivo al coronavirus e asintomatico. Un fatto che fa sorgere tanti quesiti a cui ha dato una risposta Antonella Viola. L'immunologa dell'università di Padova, rispondendo a una domanda sul caso del leader di Forza Italia, nel corso della trasmissione Agorà Estate su Rai 3, ha precisato: "È più probabile trovare asintomatici tra i bambini e tra i giovani. È una questione di statistica. Ma è possibile che ci siano persone anche anziane che sono asintomatiche". Insomma, un modo come un altro per dire che è solo "una questione di statistica" e che al Cav è andata più che bene. Poi l'esperta si sofferma sul tasso di mortalità che è "dell'1 per cento con una morbilità ... Leggi su liberoquotidiano

