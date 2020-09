Berlusconi positivo al Covid, tra gli ultimi a incontrarlo Bernini e Gelmini. “E in Forza Italia qualcuno punta il dito contro Briatore” (Di giovedì 3 settembre 2020) Da marzo fino ad oggi, tutti coloro che incontravano Silvio Berlusconi dovevano prima essersi sottoposti al tampone per accertare di non avere il Covid. Tutti, compreso Fedele Confalonieri, che lunedì è stato l’ultimo a fargli visita ad Arcore. Tutti, appunto, tranne Flavio Briatore, l’amico di sempre che è andato a trovarlo a Villa Certosa, in Costa Smeralda, pochi giorni prima di Ferragosto. Un incontro immortalato anche in un video pubblicato sui social, in cui i due si abbracciano – senza mascherina – e ribadiscono il rapporto di amicizia che li lega. E secondo quanto riferisce Il Messaggero, fonti interne a Forza Italia avrebbero puntato il dito proprio contro l’imprenditore come ... Leggi su ilfattoquotidiano

