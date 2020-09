Berlusconi positivo al Covid, parla il fratello sulle sue condizioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Appena qualche ora fa è stata diffusa la notizia che anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. A confermare la notizia ad AdnKronos è stato Alberto Zangrillo, dottore del leader di Forza Italia. Berlusconi, 83 anni, sarebbe comunque asintomatico e in isolamento. Intanto si è diffusa la notizia che anche i due figli Barbara e Luigi Berlusconi sarebbero positivi e asintomatici. Le parole di Paolo Berlusconi “Oggi ha lavorato, sta bene, compatibilmente con il virus che ha preso“, ha raccontato Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, all’AdnKronos. “Sintomi non ne ha, quindi vista la sua costituzione molto forte dovrebbe farcela senza problemi“, ha aggiunto ancora ... Leggi su thesocialpost

