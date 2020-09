Berlusconi positivo al Covid, le prime parole: “Mi sento bene” (Di giovedì 3 settembre 2020) Torna a parlare Silvio Berlusconi dopo la positività al Covid-19. Il “Cavaliere” ha rassicurato i suoi sostenitori, affermando di stare bene. Nonostante le 84 primavere il prossimo 29 settembre e la positività al Covid-19, Silvio Berlusconi non ci pensa a proprio a fermarsi e prendere una pausa dal lavoro. Infatti l’ex Presidente del Consiglio Italiano … L'articolo Berlusconi positivo al Covid, le prime parole: “Mi sento bene” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

