Berlusconi positivo al coronavirus: “E’ asintomatico”. Contagiati anche i figli Luigi e Barbara (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. La conferma da un tampone fatto stamattina al San Raffaele di Milano. “Non mi fermo mica, mi sento bene“, avrebbe detto ai suoi collaboratori il leader di Forza Italia. A quanto pare, riferiscono fonti di FI all’AdnKronos, l’ex premier vuole rimettersi subito al lavoro con la campagna elettorale per le regionali. “Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia“, ha assicurato l’83enne ex Cavaliere in collegamento sulla piattaforma Zoom per un’iniziativa di “Azzurro Donna”, confermando tutti i suoi appuntamenti (in gran parte collegamenti telefonici). ”Io sarò al vostro fianco, in questa campagna elettorale, in tutti i modi possibili, con interviste sui giornali, ... Leggi su ilprimatonazionale

