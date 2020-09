Berlusconi positivo al Coronavirus, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina (Di giovedì 3 settembre 2020) Berlusconi positivo al Coronavirus, contagiata la fidanzata Marta Fascina Dopo Silvio Berlusconi, anche la fidanzata Marta Fascina è positiva al Coronavirus: a stabilirlo il tampone effettuato nella notte alla donna, parlamentare di Forza Italia e nuova fiamma del leader azzurro dopo la fine della relazione con Francesca Pascale. La deputata di è rimasta al fianco dell’ex premier dall’inizio della pandemia, prima in Provenza nella villa della figlia del Cavaliere e poi in Sardegna. Adesso, tra i gruppi parlamentari di Forza Italia, si teme che Fascina non sia l’unica nuova positiva ad Arcore, oltre all’ex ... Leggi su tpi

