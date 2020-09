Berlusconi positivo al coronavirus, Briatore: «Non credo che dipenda dal nostro incontro...» (Di giovedì 3 settembre 2020) L'imprenditore (anch'egli contagiato) e l'ex premier italiano si erano incontrati lo scorso 12 agosto. Leggi su media.tio.ch

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - CooloFun : RT @calygola: Quindi Zangrillo conferma che Berlusconi è positivo ad un virus che non esiste più? - Mirandola59 : RT @spinax64: Berlusconi è positivo. Briatore è scomparso. -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi positivo

Troppi contatti con l’esterno senza le dovute precauzioni. Troppe leggerezze che hanno fatto entrare il Covid nelle stanze di Villa Certosa, trasformandola in un focolaio. Per questo Silvio Berlusconi ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 27.817 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Cor ...