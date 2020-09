Berlusconi: «Non ho febbre né dolori, farò la campagna elettorale». Positiva anche la compagna (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi sta meglio. «Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso», ha... Leggi su ilmessaggero

RaffaeleFitto : Forza presidente @berlusconi sappiamo bene che non ti ferma nulla! Un abbraccio affettuoso - LiciaRonzulli : Come mi hai insegnato in questi anni di lavoro insieme: MAI AVER PAURA. Silvio @berlusconi non arretra di un millim… - riotta : Bello che i leader rivali @pdnetwork @nzingaretti @matteorenzi facciano auguri @berlusconi In democrazia esistono a… - stevebianconero : RT @calygola: Berlusconi: sto abbastanza bene, non ho più febbre nè dolori. Ma non era asintomatico??? - MassimoChiaram7 : RT @Virus1979C: berlusconi s'è beccato il coronavirus. il suo medico personale Zangrillo diceva che il virus non esisteva..?? -