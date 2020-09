Berlusconi: malattia insidiosa, mai sottovalutata. Positiva al Covid anche la sua compagna (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi risulta asintomatico, è in isolamento ad Arcore "e sta bene, non ha febbre", assicurano dal suo staff, "continuerà il suo lavoro come sempre". Ma è chiaro che c'è cautela per l'ex premier che a fine settembre compirà 84 anni. "Vorrei essere con voi, ma sono anch'io vittima come tanti italiani del contagio del Covid, malattia di cui non ho mai sottovalutato l'importanza né i rischi che comporta e la conseguente necessità di misure rigorose di tutela dalla salute pubblica", ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico da Arcore, dove è in isolamento, con una iniziativa del partito a Genova. Dopo aver ricordato tutti gli attestati di solidarietà ricevuti, Berlusconi ha sottolineato: ... Leggi su ilfogliettone

