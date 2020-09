Berlusconi e il Covid: “Sto abbastanza bene, mai sottovalutata la malattia” (Di giovedì 3 settembre 2020) Berlusconi rassicura tutti dopo la riscontrata positività al Covid-19. Intervenuto quest’oggi in diretta telefonica, l’ex presidente del Consiglio ha voluto tranquillizzare tutti sulle proprie condizioni. Coronavirus, Silvio Berlusconi sta meglio. Ad assicurarlo è direttamente il presidente di Forza Italia, intervenuto telefonico a un convegno tenuto quest’oggi a Genova, seppur con una voce claudicante che mostra … L'articolo Berlusconi e il Covid: “Sto abbastanza bene, mai sottovalutata la malattia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

