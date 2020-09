Berlusconi e il Coronavirus: come si è contagiato Silvio? (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al test del tampone per il Coronavirus: è asintomatico secondo Alberto Zangrillo, il suo medico personale, e ieri ha lanciato un messaggio dall’isolamento nella sua villa ad Arcore. “Io sarò al vostro fianco, in questa campagna elettorale – ha detto Berlusconi durante un collegamento telefonico con il movimento femminile del partito- in tutti i modi possibili, con interviste sui giornali, sulle televisioni, sui social compatibilmente con le limitazioni che la mia positività al Coronavirus mi impone”. Ma come si è contagiato l’ex Cavaliere? L’incontro con Briatore forse non c’entra niente. Ecco perché. Berlusconi e il ... Leggi su nextquotidiano

