Berlusconi coronavirus, Roberto Maroni: “Mi preoccupa ciò che potrebbe succedere nelle scuole” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. La notizia è rimbalzata immediatamente su tutti i giornali e i le trasmissioni televisive, tanto da diventare in alcuni il principale argomento di discussione. Un esempio è quello che è successo a In Onda, programma condotto da Luca Telese e David Parenzo su La7. Lì Roberto Maroni ha commentato, in modo piuttosto preoccupato, la vicenda: “Se tutte le precauzioni di Berlusconi non sono servite ad evitare il contagio, basteranno quelle minori previste per la scuola?” >>Leggi anche: coronavirus Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia è positivo al tampone Berlusconi positivo al coronavirus, la ... Leggi su urbanpost

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - tancredipalmeri : Berlusconi tested #coronavirus positive - VolleyFranco : RT @Soppressatira: Berlusconi colpito da Covid. Passerà la quarantena a casa della nipote di Mubarak. {@rosneve} #coronavirus #covid19 #co… - laziopress : -