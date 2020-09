Berlusconi, coronavirus: positiva anche Marta Fascina, la nuova fidanzata (Di giovedì 3 settembre 2020) positiva al Covid-19 anche Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi che ha preso il posto di Francesca Pascale a livello sentimentale nella vita del leader forzista. La deputata di Forza Italia, a quanto si viene a sapere, si è sottoposta ieri al tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina Berlusconi, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata con lui in Sardegna. Berlusconi, positiva al coronavirus anche la nuova compagna Berlusconi continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, ... Leggi su italiasera

